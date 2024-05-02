У Міноборони відповіли, чи буде юридична сила в електронного рапорту

Військовослужбовця цікавить, як працюватиме подача рапорту в електронному варіанті.

Джерело фото: armyinform.com.ua

В електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи, що і паперовий. Про це повідомила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, відповідаючи на запитання військовослужбовця, про те, яку юридичну силу матиме електронний рапорт. Про це пише «АрміяInform» в рубриці «Є-питання».

Як пояснює військовослужбовець, під час подання паперового у стройовій частині дають вхідний номер документа, і вже потім можна його відстежувати. Тому його цікавить, як це працюватиме в електронному варіанті.

За словами, Черногоренко, в електронному варіанті рапорт проходитиме ті самі етапи — стройова частина його реєструватиме та надаватиме вхідний номер документу.

«Зі зручностей — ви будете бачити його статус онлайн — «на реєстрації», «на підписі», «погоджено», «відхилено» тощо. При відхиленні командир повинен буде заповнити обов’язкове поле з причиною відхилення і підписати електронним цифровим підписом», - пояснила вона.

Раніше у Міноборони пояснювали, що подати будь-який рапорт можна буде у два кліки через застосунок Армія+. Функціонал також дозволятиме побачити статус розгляду цього рапорту. У застосунку також має бути електронне військове посвідчення. У Міністерстві оборони анонсували запуск застосунку влітку цього року.

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