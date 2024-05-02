В Минобороны ответили, будет ли юридическая сила у электронного рапорта

Военнослужащего интересует, как будет работать подача рапорта в электронном варианте.

Источник фото: armyinform.com.ua

В электронном варианте рапорт будет проходить те же этапы, что и бумажный. Об этом сообщила Екатерина Черногоренко, заместительница Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, отвечая на вопрос военнослужащего, о том, какую юридическую силу будет иметь электронный рапорт. Об этом пишет «АрміяInform» в рубрике «Е-вопрос».

Как объясняет военнослужащий, при подаче бумажного в строевой части дают входной номер документа, и уже потом его можно отслеживать. Потому его интересует, как это будет работать в электронном варианте.

По словам Черногоренко, в электронном варианте рапорт будет проходить те же этапы — строевая часть его будет регистрировать и предоставлять входящий номер документа.

«Из удобств — вы будете видеть его статус онлайн — «на регистрации», «на подписи», «согласовано», «отклонено» и т.д. При отклонении командир должен будет заполнить обязательное поле с причиной отклонения и подписать электронной цифровой подписью», - пояснила она.

Ранее в Минобороны объясняли, что подать любой рапорт можно будет в два клика через приложение Армия+. Функционал также позволит увидеть статус рассмотрения этого рапорта. В приложении также должно быть электронное военное удостоверение. В Министерстве обороны анонсировали запуск приложения летом этого года.

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