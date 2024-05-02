Практика судов
  1. В Украине

В Минобороны ответили военному, как пользоваться приложением Армия+, если в окопе не будет интернета

22:18, 2 мая 2024
Приложением можно пользоваться находясь на отдыхе, ротации или просто не на позициях.
В Минобороны ответили военному, как пользоваться приложением Армия+, если в окопе не будет интернета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как пишет « АрміяInform» в рубрике «Е-вопрос», Екатерина Черногоренко, заместительница Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровым трансформациям и цифровизации ответила на вопрос военнослужащего, как ему пользоваться приложением Армия+, если в окопе нет интернета.

Так, по ее словам, приложение Армия+, которое разрабатывается командой Министерства обороны, должно стать помощником в повседневной жизни военнослужащего и упростить рутинные процессы.

«Конечно, в окопе, где нет интернета, сложно пользоваться любым приложением — будь то любое банковское приложение или мессенджер.

Но находясь на отдыхе, ротации или просто не на позициях намного удобнее будет воспользоваться функцией электронного рапорта, чем писать его от руки. Также получить ответы на свои вопросы в базе знаний», - пояснила она.

Ранее в Минобороны объясняли, что подать любой рапорт можно будет в два клика. Функционал также позволит увидеть статус рассмотрения этого рапорта. В приложении также должно быть электронное военное удостоверение. В Министерстве обороны анонсировали запуск приложения Армия+ летом этого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Итоги экзамена во время конкурса на должности судей Конституционного Суда: кого из кандидатов признали достойным должности судьи КСУ

На должность судьи КСУ по квоте Съезда судей претендуют судьи Верховного Суда Алла Олейник и Александра Яновская.

Верховный Суд объяснил, когда отсутствует умысел на препятствование законной профессиональной деятельности журналиста

Потерпевший как журналист не был внешне обеспечен документами, знаковыми, сигнальными и другими средствами обозначения лица как представителя прессы.

За закрытое укрытие будут штрафовать на месте до 17 тысяч грн, а в случае гибели людей нарушителям грозит до 8 лет лишения свободы

Выносить постановления о штрафах на месте по закрытым укрытиям будут государственные инспекторы ГСЧС.

За 3 месяца 2024 года из госслужащих на военную службу пошли 42 человека, 38 из которых – женщины

Количество мобилизованных государственных служащих за 3 месяца 2024 года выросло на 42 человека, из которых 38 женщины и 4 мужчины.

Судья не смог вовремя рассмотреть ходатайство о содержании под стражей, потому что его бросили все секретари судебного заседания

Подозреваемый вышел на свободу, а судья получил дисциплинарное дело.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео