В Минобороны ответили военному, как пользоваться приложением Армия+, если в окопе не будет интернета

Приложением можно пользоваться находясь на отдыхе, ротации или просто не на позициях.

Как пишет « АрміяInform» в рубрике «Е-вопрос», Екатерина Черногоренко, заместительница Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровым трансформациям и цифровизации ответила на вопрос военнослужащего, как ему пользоваться приложением Армия+, если в окопе нет интернета.

Так, по ее словам, приложение Армия+, которое разрабатывается командой Министерства обороны, должно стать помощником в повседневной жизни военнослужащего и упростить рутинные процессы.

«Конечно, в окопе, где нет интернета, сложно пользоваться любым приложением — будь то любое банковское приложение или мессенджер.

Но находясь на отдыхе, ротации или просто не на позициях намного удобнее будет воспользоваться функцией электронного рапорта, чем писать его от руки. Также получить ответы на свои вопросы в базе знаний», - пояснила она.

Ранее в Минобороны объясняли, что подать любой рапорт можно будет в два клика. Функционал также позволит увидеть статус рассмотрения этого рапорта. В приложении также должно быть электронное военное удостоверение. В Министерстве обороны анонсировали запуск приложения Армия+ летом этого года.

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