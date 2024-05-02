У Міноборони відповіли військовому, як користуватися застосунком Армія+, якщо в окопі не буде інтернету

Застосунком можна користуватися перебуваючи на відпочинку, ротації чи просто не на позиціях.

Як пише «АрміяInform» в рубриці «Є-питання», Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповіла на запитання військовослужбовця, як йому користуватися додатком Армія+, якщо в окопі немає інтернету.

Так, за її словами, застосунок Армія+, що розробляється командою Міністерства оборони, має стати помічником у повсякденному житті військовослужбовця та спростити рутинні процеси.

«Звичайно, в окопі, де немає інтернету, складно користуватися будь-яким застосунком — чи то будь-який банківський додаток чи месенджер.

Але перебуваючи на відпочинку, ротації чи просто не на позиціях, набагато зручніше буде скористатися функцією електронного рапорту, аніж писати його від руки. Так само отримати відповіді на свої питання у базі знань», - пояснила вона.

Раніше у Міноборони пояснювали, що подати будь-який рапорт можна буде у два кліки. Функціонал також дозволятиме побачити статус розгляду цього рапорту. У застосунку також має бути електронне військове посвідчення. У Міністерстві оборони анонсували запуск застосунку Армія+ влітку цього року.

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