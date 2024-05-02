Практика судів
  1. В Україні

У Міноборони відповіли військовому, як користуватися застосунком Армія+, якщо в окопі не буде інтернету

22:18, 2 травня 2024
Застосунком можна користуватися перебуваючи на відпочинку, ротації чи просто не на позиціях.
У Міноборони відповіли військовому, як користуватися застосунком Армія+, якщо в окопі не буде інтернету
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як пише «АрміяInform» в рубриці «Є-питання», Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповіла на запитання військовослужбовця, як йому користуватися додатком Армія+, якщо в окопі немає інтернету.

Так, за її словами, застосунок Армія+, що розробляється командою Міністерства оборони, має стати помічником у повсякденному житті військовослужбовця та спростити рутинні процеси.

«Звичайно, в окопі, де немає інтернету, складно користуватися будь-яким застосунком — чи то будь-який банківський додаток чи месенджер.

Але перебуваючи на відпочинку, ротації чи просто не на позиціях, набагато зручніше буде скористатися функцією електронного рапорту, аніж писати його від руки. Так само отримати відповіді на свої питання у базі знань», - пояснила вона.

Раніше у Міноборони пояснювали, що подати будь-який рапорт можна буде у два кліки. Функціонал також дозволятиме побачити статус розгляду цього рапорту. У застосунку також має бути електронне військове посвідчення. У Міністерстві оборони анонсували запуск застосунку Армія+ влітку цього року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Підсумки іспиту під час конкурсу на посади суддів Конституційного Суду: кого з кандидатів визнали достойним посади судді КСУ

На посаду судді КСУ по квоті З’їзду суддів претендують судді Верховного Суду Алла Олійник та Олександра Яновська.

Верховний Суд пояснив, коли відсутній умисел на перешкоджання законній професійній діяльності журналіста

Потерпілий як журналіст не був зовнішньо забезпечений документами, знаковими, сигнальними та іншими засобами позначення особи представника преси.

За зачинене укриття штрафуватимуть на місці до 17 тисяч грн, а у разі загибелі людей порушникам загрожуватиме до 8 років позбавлення волі

Виносити постанови про штрафи на місці стосовно зачинених укриттів будуть державні інспектори ДСНС.

За 3 місяці 2024 року з держслужбовців на військову службу пішло 42 людини, 38 з яких – жінки

Кількість мобілізованих державних службовців за 3 місяці 2024 року зросла на 42 людини, з яких 38 жінок і 4 чоловіка.

Суддя не зміг вчасно розглянути клопотання про тримання під вартою, тому що його покинули усі секретарі судового засідання

Підозрюваний вийшов на волю, а суддя отримав дисциплінарну справу

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео