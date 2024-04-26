Нацбанк випустив пам'ятну монету з лелекою до роковин Чорнобильської трагедії, фото

Це – четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Національний банк України до роковин Чорнобильської трагедії ввів у обіг пам'ятну монету «Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Номінал пам’ятної монети – 5 грн. Вона виготовлена з нейзильберу. Тираж – 40 тис. шт. (у тому числі 20 тис. шт. у сувенірному пакованні). Придбати її можна вже сьогодні в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Невдовзі вона також буде доступна в банках-дистриб'юторах.

Це – четверта монета з серії, присвяченої відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника.

Чому лелека?

Лелека чорний – рідкісний птах, який став одним із своєрідних символів відродження життя в Чорнобильській зоні.

Це один із двох видів лелек, що зустрічається у фауні України. Оселяється переважно біля лісових озер чи лісових боліт. На відміну від білого лелеки, цей птах – дуже обережний та намагається уникати людей, тому представників його виду побачити можна дуже рідко.

Лелека чорний занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, охороняється Бернською і Боннською конвенціями.

Наразі його популяція на території Чорнобильського заповідника зростає. Це свідчить про відновлення екосистеми регіону, та про те, що заповідник стає осередком біорізноманіття навіть в умовах радіаційного забруднення.

Як виглядає монета?

На реверсі монети на тлі пейзажу зображено лелеку чорного, над яким угорі – пташенята в гнізді.

На аверсі – в центрі розміщено символічне колесо життя, що знаменує відродження природи: стилізований міжнародний знак «Радіаційна загроза», оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження, зокрема лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.