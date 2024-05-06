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Працівника взяли на роботу, але він не вийшов та не надав пояснень: як правильно оформити звільнення

22:18, 6 травня 2024
Якщо працівник відмовляється писати заяву на відкликання заяви про прийняття на роботу, роботодавцю слід скласти акт про відмову працівника приступити до роботи.
Працівника взяли на роботу, але він не вийшов та не надав пояснень: як правильно оформити звільнення
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, як оформити звільнення працівника, якого було прийнято на роботу, але він не вийшов та не надав ніяких пояснень.

Зазначається, що якщо працівник не приступив до роботи без поважних на те причин, наказ про прийняття його на роботу може бути скасований. 

На практиці, наказ про скасування наказу про прийняття працівника на роботу видається на підставі заяви такого працівника або акта про відмову приступити до роботи. 

Якщо працівник відмовляється писати заяву на відкликання заяви про прийняття на роботу, рекомендується роботодавцю скласти акт про відмову працівника приступити до роботи.

Також, у разі подання роботодавцем до територіального органу Державної податкової служби повідомлення про прийняття працівника на роботу, у випадку коли працівник так i не приступив до виконання обов’язків без поважних причин, подається уточнююче повідомлення про прийняття працівника на роботу. 

Постановою Кабінету Міністрів «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту» від 17.06.2013р. № 413 (із змінами) затверджена форма повідомлення про прийняття працівника на роботу (укладення гіг-контракту).

Раніше ми писали, що робити роботодавцю, якщо працівник після неоплачуваної відпустки у 90 днів не стає до роботи.

Також повідомлялося, у якому випадку працівника не вийде звільнити за прогул роботи.

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