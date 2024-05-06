«Ми покладаємося на вплив Китаю на рф, щоб зупинити війну в Україні», – Урсула фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн і Сі Цзіньпін обговорили ситуацію в Україні на зустрічі у Парижі.

Джерело фото: polskieradio.pl

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч із главою Китаю Сі Цзіньпінем у Парижі, під час якої обговорили ряд актуальних геополітичних тем, зокрема ситуацію в Україні. Глава Єврокомісії заявила, що російська агресія проти України має бути припинена. Про це фон дер Ляєн розповіла на брифінгу після зустрічі.

«Перша тема, за якою ми обмінялися думками, — геополітичні питання, особливо обговорили Україну та конфлікт на Близькому Сході. Ми погодилися, що Європа та Китай мають спільний інтерес у мирі та безпеці. Ми покладаємося на Китай, аби він використав увесь свій вплив на росію, щоб зупинити російську війну проти України», - заявила вона.

Урсула фон дер Ляєн також відзначила важливу роль Сі у деескалації російських ядерних загроз. Крім того, обговорили зобов'язання Китаю не постачати росії жодного летального озброєння. Вона підкреслила, що необхідно прикласти більше зусиль для перешкодження поставкам до росії товарів подвійного призначення, які, врешті-решт, опиняються на фронті.

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