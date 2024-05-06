«Мы полагаемся на влияние Китая на рф, чтобы остановить войну в Украине», – Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине на встрече в Париже.

Источник фото: polskieradio.pl

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела встречу с главой Китая Си Цзиньпином в Париже, во время которой обсудили ряд актуальных геополитических тем, в частности ситуацию в Украине. Глава Еврокомиссии заявила, что российская агрессия против Украины должна быть прекращена. Об этом фон дер Ляйен рассказала на брифинге после встречи.

«Первая тема, по которой мы обменялись мнениями, - геополитические вопросы, особенно обсудили Украину и конфликт на Ближнем Востоке. Мы согласились, что Европа и Китай имеют общий интерес в мире и безопасности. Мы полагаемся на Китай, чтобы он использовал все свое влияние на россию, чтобы остановить российскую войну против Украины", - заявила она.

Урсула фон дер Ляйен также отметила важную роль Си в деэскалации российских ядерных угроз. Кроме того, обсудили обязательства Китая не поставлять россии никакого летального вооружения. Она подчеркнула, что необходимо приложить больше усилий для предотвращения поставок в россию товаров двойного назначения, которые, в конце концов, оказываются на фронте.

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