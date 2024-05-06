Какие решения принимал Балаклейский райсуд Харьковской области по делам о коллаборационной деятельности: судебная практика

3 мая суд рассмотрел три дела, связанных с коллаборационной деятельностью.

Балаклейский районный суд Харьковской области сообщает о решениях, принятых по делам о коллаборационной деятельности. Отмечается, что 3 мая судом было рассмотрено 3 уголовных производства за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 111-1 УК Украины.

Кримінальне провадження № 610/1124/24 за обвинуваченням громадянки України, 1982 року народження, уродженки та мешканки м. Балаклія Харківської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Суд встановив, що під час тимчасової окупації державою-агресором м. Балаклія Харківської області обвинувачена звернулася з заявою на прийняття на роботу на посаду економіста до так званої тимчасової цивільної адміністрації у м. Балаклія та наказом так званого начальника відділу освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора була прийнята на роботу.

В подальшому обвинувачена добровільно уклала трудовий договір з представником роботодавця в особі так званого начальника відділу освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора – тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області, що діяла на підставі положення про відділ освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора, про прийняття її на роботу на посаду економіста у відділі освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званій тимчасовій цивільній адміністрації м. Балаклія Харківської області.

Починаючи з серпня 2022 року обвинувачена, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Балаклія Ізюмського району Харківської області, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій раніше виниклий кримінальний протиправний умисел, добровільно працювала на вищевказаній посаді у відділі освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора до 08 вересня 2022 року, тобто до деокупації м. Балаклія Збройними Силами України. Обвинувачена за вказівкою начальника окупаційного відділу освіти опрацьовувала списки дітей, які повинні були відвідувати навчальні заклади освіти при окупаційній владі, займалась веденням обліків щодо виділення коштів на відновлення роботи навчальних закладів за програмою РФ.

Суд визнав обвинувачену винуватою у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України, призначивши їй покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, юридичних особах публічного права, органах, що надають публічні послуги на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Кримінальне провадження № 610/1138/24 за обвинуваченням громадянки України, 1960 року народження, уродженки м. Новоекономічне Донецької області, мешканки м. Балаклія Харківської області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Суд встановив, що в травні 2022 року обвинувачена, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Балаклія Ізюмського району Харківської області, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій раніше виниклий кримінальний протиправний умисел, добровільно надала згоду представникам окупаційної адміністрації на зайняття посади головного бухгалтера відділу освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званій тимчасовій цивільній адміністрації м. Балаклія Харківської області, на яку була призначена наказом так званого начальника відділу освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора.

23 липня 2022 року обвинувачена, добровільно уклала трудовий договір з представником роботодавця в особі так званого начальника відділу освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора – тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області, що діяла на підставі положення про відділ освіти Балаклійського територіального управління окупаційної адміністрації держави-агресора, про прийняття її на роботу на посаду головного бухгалтера відділу освіти Балаклійського територіального управління в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званій тимчасовій цивільній адміністрації м. Балаклія Харківської області.

Працюючи на вищевказаній посаді до 08 вересня 2022 року, тобто до деокупації м. Балаклія Збройними Силами України, обвинувачена складала табелі робочого часу працівників відділу освіти, готувала відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам відділу освіти, вказані документи з нарахуваннями вона складала за власним підписом та передавала безпосередньому керівнику.

Суд визнав обвинувачену винуватою у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України, призначивши їй покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, юридичних особах публічного права, органах, що надають публічні послуги на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

Кримінальне провадження № 610/1161/24 за обвинуваченням громадянки України, 1972 року народження, уродженки та мешканки м. Балаклія Харківської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України.

Суд встановив, що в червні 2022 року обвинувачена, перебуваючи на території тимчасово окупованого м. Балаклія Ізюмського району Харківської області, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, реалізуючи свій раніше виниклий кримінальний протиправний умисел, добровільно надала згоду представникам окупаційної адміністрації на зайняття посади головного спеціаліста в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званій тимчасовій цивільній адміністрації м. Балаклія Харківської області.

23.06.2022 обвинувачена, добровільно уклала трудовий договір з представником роботодавця в особі так званого голови тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія Харківської області, що діяв на підставі наказу так званого голови Ізюмської тимчасової цивільної адміністрації, про прийняття її на посаду головного спеціаліста в окупаційній адміністрації держави-агресора – так званій тимчасовій цивільній адміністрації м. Балаклія Харківської області.

Працюючи на вказаній посаді до 03 вересня 2022 року обвинувачена фактично виконувала обов'язки секретаря, а саме: приймала заяви від місцевих мешканців м. Балаклія та Ізюмського району на виїзд та в'їзд до м. Балаклія, на отримання матеріальної допомоги від окупаційної влади РФ, щодо пошкодження майна під час обстрілів, щодо прийняття на роботу до тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія.

Суд визнав обвинувачену винуватою у пред'явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 КК України, призначивши їй покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, юридичних особах публічного права, органах, що надають публічні послуги на строк 10 (десять) років з конфіскацією всього належного їй на праві власності майна.

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