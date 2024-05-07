До 12 мая киевляне могут выбрать новые названия для 19 городских объектов

Киевляне могут проголосовать за новые названия улиц через приложение «Киев Цифровой».

Источник фото: khreshchatyk.kyiv.ua

Граждане имеют возможность принять участие в голосовании за новые названия 19 городских объектов через приложение «Киев Цифровой». Об этом сообщили в КГГА.

Согласно информации, размещенной в приложении «Киев Цифровой», голосование по переименованию 19 объектов продлится до 12 мая. Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подчеркнул важность выслушать мнение жителей перед тем, как принимать окончательное решение о переименовании.

«Присоединяйтесь и голосуйте за новые названия, которые заменят враждебные нарративы. Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению наиболее удачный для переименования конкретного объекта. В частности запланировано переименовать улицы: Тургенева, Крылова, Станиславского, Достоевского, Есенина, которые были названы в честь московских деятелей. Во время войны четко отделяем границу между культурным и историческим достоянием Украины и стран-агрессоров", - отметил Владимир Бондаренко.

Для участия в голосовании в приложении «Киев Цифровой» нужно выбрать «Электронная демократия», перейти в «Опрос», а затем просмотреть перечень названий и нажать «Проголосовать».

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