Практика судов
  1. В Украине

До 12 мая киевляне могут выбрать новые названия для 19 городских объектов

08:31, 7 мая 2024
Киевляне могут проголосовать за новые названия улиц через приложение «Киев Цифровой».
До 12 мая киевляне могут выбрать новые названия для 19 городских объектов
Источник фото: khreshchatyk.kyiv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане имеют возможность принять участие в голосовании за новые названия 19 городских объектов через приложение «Киев Цифровой». Об этом сообщили в КГГА.

Согласно информации, размещенной в приложении «Киев Цифровой», голосование по переименованию 19 объектов продлится до 12 мая. Заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко подчеркнул важность выслушать мнение жителей перед тем, как принимать окончательное решение о переименовании.

«Присоединяйтесь и голосуйте за новые названия, которые заменят враждебные нарративы. Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению наиболее удачный для переименования конкретного объекта. В частности запланировано переименовать улицы: Тургенева, Крылова, Станиславского, Достоевского, Есенина, которые были названы в честь московских деятелей. Во время войны четко отделяем границу между культурным и историческим достоянием Украины и стран-агрессоров", - отметил Владимир Бондаренко.

Для участия в голосовании в приложении «Киев Цифровой» нужно выбрать «Электронная демократия», перейти в «Опрос», а затем просмотреть перечень названий и нажать «Проголосовать».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как и что происходит на самом деле с конкурсами в апелляционные суды и в Высший антикоррупционный суд: рассказывают члены ВККС

В ВККС рассказали «Судебно-юридической газете», чего ожидать от ВККС в ближайшие месяцы и как Комиссия готовится к конкурсным процедурам.

В ГК внесут изменения по защите права собственности добросовестного приобретателя и презумпции правомерности распоряжения имуществом органами власти

В частности, в ГК предлагается презюмировать, что действия органа государственной власти или местного самоуправления по распоряжению имуществом правомерны и первый приобретатель этого имущества не обязан совершать каких-либо действий по проверке соблюдения таким органом процедур.

Судебное рассмотрение уголовных дел в случае замены судьи будут продолжать, а не начинать сначала

Верховная Рада готовится принять за основу изменения в УПК, по которым рассмотрение уголовного производства будут продолжать, а не начинать сначала в случае замены судьи – в ГНЭУ отметили нарушение принципа неизменности состава суда.

У Польши больше нет проблем с давлением на судей и игнорированием норм права ЕС – Еврокомиссия решила снять ограничения

В феврале Европейская комиссия решила разблокировать для Польши доступ к 137 млрд евро, которые были заблокированы из-за проблем с судебной системой, а 6 мая вообще предложила снять все ограничения.

Кабмин внес изменения в порядок, условия и критерии установления инвалидности

Правительство внесло изменения в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна П'єнта
    Інна П'єнта
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Ольга Склярук
    Ольга Склярук
    суддя Східного апеляційного господарського суду