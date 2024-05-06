Отмывание имущества и подделка документов: в Киевской области депутат организовал мошенническую схему

От действий злоумышленников четырем потерпевшим нанесен материальный ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен.

Полиция Киевщины сообщила, что направила в суд материалы в отношении четырех участников организованной группы, занимавшейся незаконным завладением земельных участков на территории Бориспольского района с последующей их реализацией.

Правоохранители установили, что 46-летний депутат из Бориспольского организовал преступную группу, в которую привлек трех исполнителей в возрасте от 37 до 49 лет из столицы и Борисполя. От действий злоумышленников четырем потерпевшим нанесен материальный ущерб на сумму более 1,6 миллиона гривен.

Фигуранты заранее подыскивали земельные участки путем размещения объявлений на Интернет-платформе и пользовались услугами частных нотариусов каждый раз из разных нотариальных контор. На основании поддельных документов правонарушители незаконно отчуждали земельные участки и привлекали подставных лиц, на которых оформлялись поручения с целью дальнейшей продажи земли.

По факту мошенничества следователи направили в суд материалы в отношении четырех злоумышленников. Также в отношении организатора и двух участников преступной группы следователи направили в суд материалы по факту легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, организованной группой.

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