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Спрятала запрещенный товар в емкостях из-под стирального порошка: суд пересмотрел меру пресечения подозреваемой в контрабанде

18:26, 6 мая 2024
Суд избрал подозреваемой в незаконном сбыте прекурсоров меру пресечения в виде содержания под стражей, но адвокат подал апелляцию.
Спрятала запрещенный товар в емкостях из-под стирального порошка: суд пересмотрел меру пресечения подозреваемой в контрабанде
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35-летняя уроженка Хмельницкой области подозревается в том, что она, действуя умышленно, с целью получения прибыли от незаконного оборота прекурсоров, разработала преступную схему по контрабанде прекурсоров из Арабской Республики Египет в Украину. Об этом сообщает Ровенский апелляционный суд.

Из материалов дела известно, что в марте этого года подозреваемая, находясь в Риме, передала через перевозчика в Украину две дорожные сумки, в которых из-под упаковки стирального порошка скрыла псевдоэфедрин в больших размерах. Посылку на одной из автозаправочных станций г. Стрый Львовской области получил знакомый подозреваемой.

Женщину задержали на следующий день и сообщили ей о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда прекурсоров в особо крупных размерах).

17 марта 2024 года местный суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 суток без определения размера залога.

Защитник задержанной обжаловал определение следственного судьи суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд и, ссылаясь на отсутствие рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 Уголовного процессуального кодекса Украины, просил обжалуемое постановление отменить и избрать для его подзащитной меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по месту жительства.

Такую же позицию высказала и сама подозреваемая, просила не оставлять ее под стражей и избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в месте несвободы.

Против удовлетворения апелляционной жалобы защитника возразил прокурор, акцентировав внимание коллегии судей апелляционного суда на том, что подозреваемая в октябре 2023 года уже привлекалась к уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей и оружия, а также за незаконную перевозку с целью сбыта и сбыт сильнодействующих веществ и лекарственных препаратов,  в данном уголовном производстве обоснованно подозревается в совершении умышленного по корыстным мотивам особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание более десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также прокурор подчеркнул, что подозреваемая к задержанию систематически осуществляла выезды за пределы Украины, что увеличивает риск побега и свидетельствует о возможности несоблюдения своих процессуальных обязанностей.

Ровенский апелляционный суд оспариваемое определение следственного судьи местного суда, которым подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 мая 2024 года без определения размера залога, оставил без изменений, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения.

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