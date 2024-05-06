Заховала заборонений товар у місткостях з-під прального порошку: суд переглянув запобіжний захід підозрюваній у контрабанді

Суд обрав підозрюваній у незаконному збуті прекурсорів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але адвокат подав апеляцію.

35-річну уродженку Хмельницької області підозрюють в тому, що вона, діючи умисно, з метою отримання прибутку від незаконного обігу прекурсорів, розробила злочинну схему з контрабанди прекурсорів з Арабської Республіки Єгипет в Україну. Про це повідомляє Рівненський апеляційний суд.

Із матеріалів справи відомо, що у березні цього року підозрювана, перебуваючи в Римі, передала через перевізника до України дві дорожні сумки, в яких з-під упакування прального порошку приховала псевдоефедрин у великих розмірах. Посилку на одній із автозаправних станцій м.Стрий Львівської області отримав знайомий підозрюваної.

Жінку правоохоронці затримали на наступний день та повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда прекурсорів в особливо великих розмірах).

17 березня 2024 року місцевий суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави.

Захисник затриманої оскаржив ухвалу слідчого судді суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду та, покликаючись на відсутність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, просив оскаржувану ухвалу скасувати й обрати для його підзахисної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання.

Таку ж позицію висловила й сама підозрювана, просила не залишати її під вартою та обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням у місці несвободи.

Проти задоволення апеляційної скарги захисника заперечив прокурор, акцентувавши увагу колегії суддів апеляційного суду на тому, що підозрювана у жовтні 2023 року вже притягувалася до кримінальної відповідальності за контрабанду культурних цінностей та зброї, а також за незаконне перевезення з метою збуту та збут сильнодіючих речовин і лікарських препаратів, у даному кримінальному провадженні обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного з корисливих мотивів особливо тяжкого злочину, за який передбачене покарання понад десять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також прокурор наголосив, що підозрювана до затримання систематично здійснювала виїзди за межі України, що збільшує ризик втечі і свідчить про можливість недотримання нею своїх процесуальних обов’язків.

Рівненський апеляційний суд оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду, якою підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14 травня 2024 року без визначення розміру застави, залишив без змін, а апеляційну скаргу захисника — без задоволення.

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