Відмивання майна та підроблення документів: на Київщині депутат організував шахрайську схему

Від дій зловмисників чотирьом потерпілим завдано матеріального збитку на суму понад 1,6 мільйона гривень.

Поліція Київщини повідомила, що скерувала до суду матеріали відносно чотирьох учасників організованої групи, яка займалась незаконним заволодінням земельних ділянок на території Бориспільського району з подальшою їх реалізацією.

Правоохоронці встановили, що 46-річний депутат з Бориспільщини організував злочинну групу, до якої залучив трьох виконавців віком від 37 до 49 років зі столиці та Борисполя. Від дій зловмисників чотирьом потерпілим завдано матеріального збитку на суму понад 1,6 мільйона гривень.

Фігуранти заздалегідь підшуковували земельні ділянки, шляхом розміщення оголошень на Інтернет-платформі та користувалися послугами приватних нотаріусів щоразу з різних нотаріальних контор. На підставі підроблених документів правопорушники незаконно відчужували земельні ділянки та залучали підставних осіб, на яких оформлювались доручення з метою подальшого продажу землі.

За фактом шахрайства слідчі скерували до суду матеріали відносно чотирьох зловмисників. Також відносно організатора та двох учасників злочинної групи слідчі направили до суду матеріали за фактом легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою.

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