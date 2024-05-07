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До 12 травня кияни можуть обрати нові назви для 19 міських об’єктів

08:31, 7 травня 2024
Кияни можуть проголосувати за нові назви вулиць через застосунок «Київ Цифровий».
До 12 травня кияни можуть обрати нові назви для 19 міських об’єктів
Джерело фото: khreshchatyk.kyiv.ua
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Громадяни мають можливість взяти участь у голосуванні за нові назви 19 міських об'єктів через застосунок «Київ Цифровий». Про це повідомили у КМДА.

Відповідно до інформації, розміщеної у додатку «Київ Цифровий», голосування щодо перейменування 19 об'єктів триватиме до 12 травня. Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко підкреслив важливість вислухати думку мешканців перед тим, як приймати остаточне рішення про перейменування.

«Долучайтесь і голосуйте за нові назви, які замінять ворожі наративи. Кожен мешканець шляхом електронного голосування може обрати той варіант, який, на його думку найбільш вдалий для перейменування конкретного об'єкта. Зокрема заплановано перейменувати вулиці: Тургенєва, Крилова, Станіславського, Достоєвського, Єсеніна, які були названі на честь московських діячів. У час війни чітко відокремлюємо межу між культурним та історичним надбанням України та країн-агресорів», - зазначив Володимир Бондаренко.

Для участі в голосуванні у додатку «Київ Цифровий» потрібно обрати «Електронна демократія», перейти в «Опитування», а потім переглянути перелік назв і натиснути «Проголосувати».

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