Работника взяли на работу, но он не вышел и не дал объяснений: как правильно оформить увольнение

Если работник отказывается писать заявление в отзыв заявления о принятии на работу, работодателю следует составить акт об отказе работника приступить к работе.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, как оформить увольнение работника, которого приняли на работу, но он не вышел и не дал никаких объяснений.

Отмечается, что если работник не приступил к работе без уважительных причин, приказ о принятии его на работу может быть отменен.

На практике приказ об отмене приказа о принятии работника на работу выдается на основании заявления такого работника или акта об отказе приступить к работе.

Если работник отказывается писать заявление в отзыв заявления о принятии на работу, рекомендуется работодателю составить акт об отказе работника приступить к работе.

Также, в случае представления работодателем в территориальный орган Государственной налоговой службы уведомление о принятии работника на работу, в случае, если работник так и не приступил к исполнению обязанностей без уважительных причин, подается уточняющее уведомление о принятии работника на работу.

Постановлением Кабинета Министров «О порядке сообщения Государственной налоговой службе и ее территориальным органам о принятии работника на работу/заключение гиг-контракта» от 17.06.2013г. № 413 (с изменениями) утверждена форма уведомления о принятии работника на работу (заключение гиг-контракта).

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