Як повернути помилково або надміру зараховані до бюджету суми акцизного податку: роз’яснення

Стало відомо, що слід зазначати під час подання заяви на повернення помилково сплаченого акцизного податку.

Державна податкова служба у Полтавській області роз’яснила, як повернути помилково та/або надміру зараховані до бюджету суми акцизного податку.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.

Слід врахувати, що відповідно до п. 27 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою КМУ від 24.04.2019 №408 (із змінами і доповненнями), сума акцизного податку, помилково або надміру сплачена платником акцизного податку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, підлягає поверненню платнику акцизного податку шляхом перерахування на рахунок платника податків у банку/небанківському надавачу платіжних послуг.

В обліковій картці платника в CЕАРП та СЕ сума залишків акцизного податку на електронному рахунку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального, зменшується на суму акцизного податку, яка сплачена на електронний рахунок та згідно з даними інтегрованої картки платника податку повернута такому платнику.

Під час подання заяви на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з акцизного податку з пального (код бюджетної класифікації платежу 14021900) рекомендовано зазначати:

обставини здійсненої помилкової сплати, із зазначенням інформації щодо бюджетного рахунку, на який мала бути здійснена сплата;

податкового періоду, за який мала бути здійснена зазначена сплата;

реквізитів платіжної інструкції на перерахування коштів до бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.