Практика судів
  1. В Україні

Як повернути помилково або надміру зараховані до бюджету суми акцизного податку: роз’яснення

20:30, 6 травня 2024
Стало відомо, що слід зазначати під час подання заяви на повернення помилково сплаченого акцизного податку.
Як повернути помилково або надміру зараховані до бюджету суми акцизного податку: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба у Полтавській області роз’яснила, як повернути помилково та/або надміру зараховані до бюджету суми акцизного податку.

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань визначені ст. 43 ПКУ.

Слід врахувати, що відповідно до п. 27 Порядку електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженого постановою КМУ від 24.04.2019 №408 (із змінами і доповненнями), сума акцизного податку, помилково або надміру сплачена платником акцизного податку на електронний рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, підлягає поверненню платнику акцизного податку шляхом перерахування на рахунок платника податків у банку/небанківському надавачу платіжних послуг.

В обліковій картці платника в CЕАРП та СЕ сума залишків акцизного податку на електронному рахунку, в межах якої платник акцизного податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального, зменшується на суму акцизного податку, яка сплачена на електронний рахунок та згідно з даними інтегрованої картки платника податку повернута такому платнику.

Під час подання заяви на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань з акцизного податку з пального (код бюджетної класифікації платежу 14021900) рекомендовано зазначати:

  • обставини здійсненої помилкової сплати, із зазначенням інформації щодо бюджетного рахунку, на який мала бути здійснена сплата;
  • податкового періоду, за який мала бути здійснена зазначена сплата;
  • реквізитів платіжної інструкції на перерахування коштів до бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Польщі більше немає проблем з тиском на суддів й ігноруванням норм права ЄС – Єврокомісія вирішила зняти обмеження

У лютому Європейська комісія вирішила розблокувати для Польщі доступ до 137 млрд євро, які були заблоковані через проблеми з судовою системою, а 6 травня взагалі запропонувала зняти всі обмеження.

Кабмін вніс зміни до порядку, умов та критеріїв встановлення інвалідності

Уряд вніс зміни до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

Результати МСЕК осіб з інвалідністю вноситимуть до електронного реєстру, а пройти МСЕК можна буде дистанційно

Галина Третьякова та Мар’яна Безугла зазначають, що на сьогодні МСЕК як ланка у реабілітаційному маршруті є зайвою і такою, що не призводить до досягнення цілей реабілітації.

Верховна Рада затвердить продовження воєнного стану та мобілізації до середини серпня

Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації з 14 травня на 90 днів.

Суддя розглядатиме заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи – Верховна Рада ухвалить зміни до ГПК, ЦПК та КАСУ

Верховна Рада ухвалить закон, метою є усунення зайвої процесуальної перепони у вигляді необхідності постановлення ухвали про участь у відеоконференції всім складом суду під час колегіального розгляду справи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Смірнова
    Олена Смірнова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Олеся Алтухова
    Олеся Алтухова
    суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області