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Как вернуть ошибочно или излишне зачисленные в бюджет суммы акцизного налога: разъяснение

20:30, 6 мая 2024
Стало известно, что следует указывать при подаче заявления на возврат ошибочно уплаченного акцизного налога.
Как вернуть ошибочно или излишне зачисленные в бюджет суммы акцизного налога: разъяснение
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Государственная налоговая служба в Полтавской области разъяснила, как вернуть ошибочно и/или излишне зачисленные в бюджет суммы акцизного налога.

Условия возврата ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств определены ст. 43 НКУ.

Следует учесть, что согласно п. 27 Порядка электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового, утвержденного постановлением КМУ от 24.04.2019 №408 (с изменениями и дополнениями), сумма акцизного налога, ошибочно или чрезмерно уплачена плательщиком акцизного налога электронного администрирования реализации горючего и этилового спирта, подлежит возврату плательщику акцизного налога путем перечисления на счет налогоплательщика в банке/небанковском предоставлении платежных услуг.

В учетной карточке плательщика в CЕАРП и СЭ сумма остатков акцизного налога на электронном счете, в пределах которой плательщик акцизного налога имеет право на регистрацию заявки на пополнение объемов остатка горючего, уменьшается на сумму акцизного налога, уплаченную на электронный счет и согласно данным интегрированной карты плательщика налога возвращена такому плательщику.

При подаче заявления на возврат ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств по акцизному налогу с горючего (код бюджетной классификации платежа 14021900) рекомендуется указывать:

  • обстоятельства произведенной ошибочной уплаты, с указанием информации о бюджетном счете, на который должна быть произведена уплата;
  • налогового периода, за который должна быть произведена указанная уплата;
  • реквизитов платежной инструкции на перечисление средств в бюджет.

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