Требовали $41 тыс взятки за продление аренды и приватизацию земли: в Винницкой области разоблачили чиновников

Взяточников задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили чиновников, требовавших у фермера 41 400 долларов взятки за продление аренды и приватизацию земли в Винницкой области.

Мужчина долгое время арендовал земельные участки для выращивания сельхозкультур, но по своему запросу в сельсовет о продлении аренды и оформлении права собственности 19 гектаров земли получил отказ.

Через некоторое время фермеру позвонил по телефону начальник земельного отдела поселкового совета и сообщил, что за решением подобных вопросов следует обращаться к командиру добровольческого формирования ОТГ. За продление договоров аренды земельных участков он запросил 30 000 долларов, а за переоформление 19 га участка на фермера - по 600 долларов за гектар.

Взяточники задержаны сразу после получения всей суммы неправомерной выгоды.

Следователи Нацполиции объявили им о подозрении. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и лишения права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

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