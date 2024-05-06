Вимагали $41 тис хабаря за продовження оренди та приватизацію землі: на Вінниччині викрили посадовців

Хабарників затримали після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці викрили посадовців, які вимагали в фермера 41 400 доларів хабаря за продовження оренди та приватизацію землі на Вінниччині.

Чоловік тривалий час орендував земельні ділянки для вирощування сільгоспкультур, але на свій запит в сільраду про продовження оренди та оформлення права власності 19 гектарів землі отримав відмову.

Через деякий час фермеру зателефонував начальник земельного відділу селищної ради та повідомив, що за розв'язанням подібних питань слід звертатися до командира добровольчого формування ОТГ. За продовження договорів оренди земельних ділянок він запросив 30 000 доларів, а за переоформлення 19 га ділянки на фермера — по 600 доларів за гектар.

Хабарників затримано одразу після отримання усієї суми неправомірної вигоди.

Слідчі Нацполіції оголосили їм про підозру. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати певні посади з конфіскацією майна.

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