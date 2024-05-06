Які нюанси варто знати при оцифруванні трудової книжки: роз’яснення ПФУ

Для того, щоб зберегти свій стаж необхідно оцифрувати документи про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ.

В Україні почали оцифрування трудових книжок в електронний формат. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіло, що потрібно знати про оцифрування трудової книжки.

Так, для того, щоб зберегти свій стаж необхідно оцифрувати документи про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ. Зробити це можна, перейшовши за посиланням.

Окрім цього необхідно провести аудит своєї трудової книжки перед її оцифруванням. Слід оглянути першу сторінку (титульний аркуш) та перевірити наявність:

прізвища, ім’я та по батькові, дати народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);

підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;

підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;

печатки закладу, де трудову заповнили вперше.

У разі виявлення неправильно зазначених прізвища, ім’я та по батькові або дати народження власника документа зміни можна вносити за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів, за їх відсутності - у судовому порядку.

Також необхідно перевірити всі записи щодо роботи. А у разі виявлення невірних - їх виправлення робиться на підприємстві, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності - архів.

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