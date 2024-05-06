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Які нюанси варто знати при оцифруванні трудової книжки: роз’яснення ПФУ

23:36, 6 травня 2024
Для того, щоб зберегти свій стаж необхідно оцифрувати документи про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ.
Які нюанси варто знати при оцифруванні трудової книжки: роз’яснення ПФУ
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В Україні почали оцифрування трудових книжок в електронний формат. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіло, що потрібно знати про оцифрування трудової книжки.

Так, для того, щоб зберегти свій стаж необхідно оцифрувати документи про трудову діяльність на вебпорталі ПФУ. Зробити це можна, перейшовши за посиланням.

Окрім цього необхідно провести аудит своєї трудової книжки перед її оцифруванням. Слід оглянути першу сторінку (титульний аркуш) та перевірити наявність:

  • прізвища, ім’я та по батькові, дати народження працівника (зазначені повністю, без скорочень);
  • підпис власника трудової книжки, яким він завірив правильність внесених даних;
  • підпис особи, відповідальної за видачу трудових книжок;
  • печатки закладу, де трудову заповнили вперше.

У разі виявлення неправильно зазначених прізвища, ім’я та по батькові або дати народження власника документа зміни можна вносити за останнім місцем роботи на підставі відповідних документів, за їх відсутності - у судовому порядку.

Також необхідно перевірити всі записи щодо роботи. А у разі виявлення невірних - їх виправлення робиться на підприємстві, де зроблено такий запис. Якщо підприємство ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник, а у випадку його відсутності - архів.

Раніше у Держпраці відповіли, що робити, якщо працівник просить заповнювати паперову трудову книжку, у той час, коли діє електронна трудова книжка.

Додамо, чи зарахують страховий стаж українцям, які працювали за кордоном.

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