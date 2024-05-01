Працівник просить заповнювати паперову трудову книжку: які дії роботодавця

У випадку, якщо працівник просить заповнювати паперову трудову книжку, роботодавцю незалежно від ведення її в е-формі необхідно заповнювати.

Якщо працівник просить заповнювати паперову трудову книжку, у той час, коли діє електронна трудова книжка, чи можливо це робити. Відповідь надало Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці.

Так, починаючи з 10 червня 2021 року в Україні офіційно діють електронні трудові книжки як аналог паперових трудових книжок. У працівників і роботодавців є 5 років на оцифрування трудових книжок.

Впровадження електронних трудових книжок до 10 червня 2026 року, трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Правила заповнення трудових книжок, визначає Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58.

Питання, пов’язані з порядком ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і обліку, регулюються постановою КМУ «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 № 301 тому, якщо працівник просить заповнювати паперову трудову книжку необхідно заповнювати.

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