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СБУ проводить планові безпекові заходи у центрі Києва: можливі обмеження

08:30, 1 травня 2024
У Шевченківському районі столиці можливі обмеження проходу та проїзду, перевірка документів громадян та огляд авто.
СБУ проводить планові безпекові заходи у центрі Києва: можливі обмеження
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Служба безпеки України проводить планові контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість. Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей.

Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці.

Під час безпекових заходів силовики:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • ⁠здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців.

«Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години», — зазначили в Службі.

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