В Одесі під час нічної атаки балістикою загинуло троє людей, ще троє — поранені

Росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Ілюстративне фото, джерело - ДСНС

У ніч на середу, 1 травня, в Одесі через ракетну атаку рф загинуло троє людей, ще троє були поранені. Про це заявив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Росіяни атакували місто балістичними ракетами.

Внаслідок атаки загинуло троє людей, ще троє поранені. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Мер Одеси Геннадій Труханов додав, що в результаті нічної атаки ворога постраждали житлові будинки. Вибито вікна та двері.

За його словами, зранку на місці розпочне роботу оперативний штаб районної адміністрації.

«Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога розпочались «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я вас дуже прошу максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатись у безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя і здоров’я», — зазначив Труханов.

Відео: Геннадій Труханов

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