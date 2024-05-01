В Одессе во время ночной атаки баллистикой погибли три человека, еще три — ранены

Россияне атаковали город баллистическими ракетами.

Иллюстративное фото, источник - ГСЧС

В ночь на среду, 1 мая, в Одессе из-за ракетной атаки рф погибли три человека, еще трое были ранены. Об этом заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Россияне атаковали город баллистическими ракетами.

В результате атаки погибли три человека, еще трое ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Кроме того, есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что в результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери.

По его словам, утром на месте приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

«Дорогие одесситы! Вы видите, что у врага начались «сакральные даты». Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», – отметил Труханов.

Видео: Геннадий Труханов

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