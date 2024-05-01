СБУ проводит плановые меры безопасности в центре Киева: возможные ограничения

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций – Софийская и Михайловская площади и близлежащая местность. Об этом сообщает СБУ.
Основной целью мероприятий является проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.
Отработки проходят совместно с Управлением государственной охраны, Национальной полицией, Военной службой правопорядка ВСУ и другими подразделениями, вовлеченными в оборону столицы.
Во время мероприятий безопасности силовики:
Отработки будут проходить с учетом правового режима военного положения.
При их проведении возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.
СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей.
«Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа», — отметили в Службе.
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