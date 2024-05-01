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Работник просит заполнять бумажную трудовую книжку: какие действия работодателя

10:51, 1 мая 2024
Если работник просит заполнять бумажную трудовую книжку, работодателю независимо от ведения ее в е-форме необходимо заполнять.
Работник просит заполнять бумажную трудовую книжку: какие действия работодателя
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Если работник просит заполнять бумажную трудовую книжку, в то время, когда действует электронная трудовая книжка, возможно ли это делать. Ответ предоставило Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда.

Так, начиная с 10 июня 2021 года, в Украине официально действуют электронные трудовые книжки как аналог бумажных трудовых книжек. У работников и работодателей есть 5 лет на оцифровку трудовых книжек.

Внедрение электронных трудовых книжек до 10 июня 2026 года трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности работника. Правила заполнения трудовых книжек определяет Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденная приказом Минтруда, Минюста, Минсоцзащиты от 29.07.1993 № 58.

Вопросы, связанные с порядком ведения трудовых книжек, их хранения, изготовления, поставки и учета, регулируются постановлением КМУ «О трудовых книжках работников» от 27.04.93 № 301, если работник просит заполнять бумажную трудовую книжку необходимо заполнять.

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