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Какие нюансы следует знать при оцифровке трудовой книжки: разъяснение ПФУ

23:36, 6 мая 2024
Для того чтобы сохранить свой стаж, необходимо оцифровать документы о трудовой деятельности на вебпортале ПФУ.
Какие нюансы следует знать при оцифровке трудовой книжки: разъяснение ПФУ
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В Украине начали оцифровку трудовых книг в электронный формат. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказало, что нужно знать об оцифровке трудовой книжки.

Так, чтобы сохранить свой стаж необходимо оцифровать документы о трудовой деятельности на вебпортале ПФУ. Сделать это можно, перейдя по ссылке.

Кроме этого, необходимо провести аудит своей трудовой книжки перед ее оцифровкой. Следует осмотреть первую страницу (титульный лист) и проверить наличие:

  • фамилии, имени и отчества, даты рождения работника (указаны полностью, без сокращений);
  • подпись владельца трудовой книжки, которым он заверил правильность внесенных данных;
  • подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек;
  • печати учреждения, где трудовую заполнили впервые.

В случае обнаружения неправильно указанных фамилии, имени и отчества или даты рождения владельца документа изменения можно вносить по последнему месту работы на основании соответствующих документов, при их отсутствии - в судебном порядке.

Также необходимо проверить все записи по работе. А в случае обнаружения неверных – их исправление делается на предприятии, где сделана такая запись. Если предприятие ликвидировано, соответствующую запись производит правопреемник, а в случае его отсутствия – архив.

Ранее в Гоструда ответили, что делать, если работник просит заполнять бумажную трудовую книжку в то время, когда действует электронная трудовая книжка.

Добавим, засчитают ли страховой стаж украинцам, работавшим за границей.

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