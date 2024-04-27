ГУР і ЗСУ уразили радіолокаційну станцію рф «Подльот», відео

Головне управління розвідки МО України повідомляє про ураження російської РЛС 48Я6 К-1 «подльот».
Зазначається, що група ГУР «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 «подльот».
Вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.
Як повідомляється, «подльот» порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році.
Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів (5 млн доларів).
Противник використовував РЛС для виявлення та передачі координатів цілей зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
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