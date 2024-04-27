ГУР і ЗСУ уразили радіолокаційну станцію рф «Подльот», відео

Вогневого ураження було завдано по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління розвідки МО України повідомляє про ураження російської РЛС 48Я6 К-1 «подльот».

Зазначається, що група ГУР «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 «подльот».

Вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Як повідомляється, «подльот» порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів (5 млн доларів).

Противник використовував РЛС для виявлення та передачі координатів цілей зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.