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ГУР і ЗСУ уразили радіолокаційну станцію рф «Подльот», відео

10:18, 27 квітня 2024
Вогневого ураження було завдано по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.
ГУР і ЗСУ уразили радіолокаційну станцію рф «Подльот», відео
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Головне управління розвідки МО України повідомляє про ураження російської РЛС  48Я6 К-1 «подльот». 

Зазначається, що група ГУР «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 «подльот».

Вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

Як повідомляється, «подльот» порівняно нова російська розробка — на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році.

Вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів (5 млн доларів).

Противник використовував РЛС для виявлення та передачі координатів цілей зенітно-ракетним комплексам  С-300/С-400.

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