ГУР и ВСУ поразили радиолокационную станцию рф «Подлет», видео

Огневое поражение было нанесено по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

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Главное управление разведки МО Украины сообщает о поражении российской РЛС 48Я6 К-1 «Подлет».

Отмечается, что группа ГУР «Гуси-9» совместно с военнослужащими 15 ОБРАР «Черный лес» обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 «подлет».

Огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавшей комплекс.

Как сообщается, подлет сравнительно новая российская разработка — на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году.

Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей (5 млн долларов).

Противник использовал РЛС для обнаружения и передачи координат целей зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

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