ВОЗ не рекомендует употреблять антибиотики при лечении коронавируса

Антибиотики не улучшают клинических результатов, в то же время вызывают развитие «супербактерий».

Всемирная организация здравоохранения предостерегает от чрезмерного использования антибиотиков для лечения коронавируса, поскольку они не улучшают клинические результаты, в то же время вызывают развитие «супербактерий». Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Во время пандемии антибиотики «чрезмерно использовались» для лечения госпитализированных пациентов с COVID-19 во всем мире, что способствовало развитию устойчивых ко многим лечебным средствам «супербактерий», утверждают в ВОЗ.

Отмечается, что только 8% больных коронавирусом имели бактериальные инфекции, которые можно лечить антибиотиками. В то же время три четверти пациентов получали их «на всякий случай».

При этом ни разу ВОЗ не рекомендовала использовать антибиотики для лечения COVID-19, отметила представитель организации Маргарет Гаррис.

«Поскольку это был вирус, – отметила она, – не было никаких указаний или рекомендаций, чтобы врачи действовали в этом направлении (назначение антибиотиков, – ред.). Но, возможно, потому, что люди имели дело с чем-то совершенно новым, они искали все, что, по их мнению, могло быть уместно».

По данным ВОЗ, применение антибиотиков для пациентов с коронавирусом колебалось от 33% в западном Тихоокеанском регионе до 83% – в восточном Средиземноморье и Африке.

ВОЗ утверждает, что это «не улучшало клинические результаты для пациентов с COVID-19». Их систематическое назначение «может причинить вред людям без бактериальной инфекции по сравнению с теми, кто не получал антибиотиков», - говорится в сообщении.

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