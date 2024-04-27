ВООЗ не рекомендує вживати антибіотики при лікуванні коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я застерігає від надмірного використання антибіотиків для лікування коронавірусу, оскільки вони не поліпшують клінічних результатів, натомість спричиняють розвиток «супербактерій». Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.
Під час пандемії антибіотики «надмірно використовувалися» для лікування госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 у всьому світі, що сприяло розвиткові стійких до багатьох лікувальних засобів «супербактерій», стверджують у ВООЗ.
Зазначається, що лише 8% хворих з коронавірусом мали бактеріальні інфекції, які можна лікувати антибіотиками. Водночас три чверті пацієнтів отримували їх «про всяк випадок».
При цьому жодного разу ВООЗ не рекомендувала використовувати антибіотики для лікування COVID-19, зазначила речниця організації Маргарет Гарріс.
«Оскільки це був вірус, – зазначила вона, – не було жодних вказівок чи рекомендацій, аби лікарі діяли в цьому напрямку (призначення антибіотиків, – ред.). Але, можливо, через те, що люди мали справу з чимось абсолютно новим, вони шукали все, що, на їхню думку, могло би бути доречним».
За даними ВООЗ, застосування антибіотиків для пацієнтів з коронавірусом коливалося від 33% у західному Тихоокеанському регіоні до 83% – у східному Середземномор'ї та Африці.
ВООЗ стверджує, що це «не покращувало клінічні результати для пацієнтів з COVID-19». Натомість їх систематичне призначення «може заподіяти шкоди людям без бактеріальної інфекції у порівнянні з тими, хто не отримував антибіотиків», - ідеться в повідомленні.
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