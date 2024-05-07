Чого кандидатам на посади суддів очікувати від практичних завдань під час конкурсів на посади суддів: позиція ВККС

Комісія не вимагатиме від учасників конкурсу написання наукових трактатів - необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення.

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів «Судово-юридичній газеті» розповіли, як кандидати на посади суддів апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати ВАКС будуть складати практичні завдання.

У Комісії зазначили, що хоча процес розробки власне самих практичних завдань поки що не завершено, однак в цілому вже зрозуміло, що саме в Комісії очікують від кандидатів на посади суддів при виконанні практичних завдань.

Також у Комісії зазначають, що практичні завдання кандидати будуть виконувати виключно на персональних комп’ютерах, а варіанти практичних завдань будуть генеровані у випадковому порядку. На відміну від тестування, перевірка практичних завдань буде здійснюватися вже колегіями Комісії, згідно із визначеною спеціалізацією.

«У листопаді 2023 року рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України внесено зміни до Порядку проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі кваліфікаційного оцінювання та передбачено написання модельного судового рішення як одного із типів практичного завдання. Як визначено Порядком, модельне судове рішення складається зі вступної, описової (крім кримінального судочинства) та/або частково мотивувальної частини, на підставі даних якої учасник іспиту повинен продовжити його викладення. Таке рішення виконується на підставі викладених у ньому обставин та відповідно до наведених у його тексті джерел права», - розповіла член ВККС Надія Кобецька.

Разом з тим, у Комісії звернули увагу, що Комісія не вимагає від учасників конкурсу написання «наукових трактатів».

«Необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення. Також, хочеться щоб кандидати зрозуміли, що не потрібно перетворювати практичне завдання на збірку цитат та посилань на правові позиції. Комісію перш за все цікавить, як кандидат вміє думати, аналізувати та вирішувати непрості правові завдання. До речі, кандидати будуть мати можливість навіть відступити від правових позицій Великої Палати Верховного Суду, але тільки за умови дійсно фахового обґрунтування такого відступу», - зазначила Надія Кобецька.

Щодо застосування під час написання практичного завдання практики ЄСПЛ, то у ВККС вказують, що вона повинна застосовуватися виключно у контексті проблеми, яку буде вирішувати кандидат під час вирішення практичного завдання.

«Але з практикою ЄСПЛ претендентам на посади суддів необхідно бути дуже уважними, адже відомі чимало випадків, коли навіть діючи судді застосовують практику ЄСПЛ достатньо формально, без урахування контексту рішень ЄСПЛ. Наприклад, буває так, що позиції ЄСПЛ, які стосувалися господарських спорів, намагаються застосовувати при вирішенні завдань кримінального провадження. У підсумку, цілі абзаци рішень ЄСПЛ, які не мають ніякого відношення до конкретної проблематики, просто копіюються у тексти судових рішень. Тому Комісія буде звертати увагу на доцільність використання кандидатами тих чи інших рішень ЄСПЛ», - зазначила член ВККС Людмила Волкова.

Крім того, у Комісії додали, що використання під час виконання практичного завдання паперових видань, додаткових електронних носіїв інформації тощо буде заборонене.

«Доступ до всіх необхідних для виконання практичних завдань ресурсів, забезпечить Комісія в електронному вигляді», - розповів член ВККС Роман Сабодаш.

Нагадаємо, що з повною версією інтерв’ю членів ВККС можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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