Чего кандидатам на должности судей ожидать от практических заданий во время конкурсов на должности судей: позиция ВККС

Комиссия не требует от участников конкурса написания научных трактатов - необходимо написать понятное судебное решение с решением поставленной в задаче проблемы и качественной мотивацией постановленного решения.

В Высшей квалификационной комиссии судей «Судебно-юридической газете» рассказали, как кандидаты на должности судей апелляционных судов, Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты ВАКС будут сдавать практические задания.

В Комиссии отметили, что хотя процесс разработки практических заданий пока не завершен, однако в целом уже ясно, что именно там ожидают от кандидатов на должности судей при выполнении практических задач.

В Комиссии сообщили, что практические задания кандидаты будут выполнять исключительно на персональных компьютерах, а варианты практических заданий будут генерироваться в случайном порядке. В отличие от тестирования, проверка практических задач будет осуществляться уже коллегиями Комиссии согласно заранее определенной специализации.

«В ноябре 2023 года решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины внесены изменения в Порядок проведения экзамена и методику установления его результатов в процедуре квалификационного оценивания и предусмотрено написание модельного судебного решения как одного из типов практического задания. Как определено Порядком, модельное судебное решение состоит из вступительной, описательной (кроме уголовного судопроизводства) и/или частично мотивировочной части, на основании данных которой участник экзамена должен продолжить его изложение. Такое решение выполняется на основании изложенных в нем обстоятельств и в соответствии с приведенными в его тексте источниками права», - рассказала член ВККС Надежда Кобецкая.

Вместе с тем в Комиссии обратили внимание, что Комиссия не требует от участников конкурса написания «научных трактатов».

«Необходимо написать понятное судебное решение с решением поставленной в задаче проблемы по сути и качественной мотивацией вынесенного решения. Также хочется, чтобы кандидаты поняли, что не нужно превращать практическое задание в сборник цитат и ссылок на правовые позиции. Комиссию, прежде всего, интересует, как кандидат умеет думать, анализировать и решать непростые правовые задачи. Кстати, кандидаты будут иметь возможность даже отступить от правовых позиций Большой Палаты Верховного Суда, но только при действительно профессиональном обосновании такого отступления», - отметила Надежда Кобецкая.

Что касается применения при выполнении практического задания практики ЕСПЧ, то в ВККС указывают, что она должна применяться исключительно в контексте проблемы, которую будет решать кандидат при выполнении практического задания.

«Но с практикой ЕСПЧ претендентам на должности судей необходимо быть очень внимательными, ведь известно немало случаев, когда даже действующие судьи применяют практику ЕСПЧ достаточно формально, без учета контекста решений ЕСПЧ. Например, бывает так, что позиции ЕСПЧ, относящиеся к хозяйственным спорам, пытаются применять при решении задач уголовного производства. В итоге целые абзацы решений ЕСПЧ, не имеющие никакого отношения к конкретной проблематике, просто копируются в тексты судебных решений. Поэтому Комиссия будет обращать внимание на целесообразность использования кандидатами тех или иных решений ЕСПЧ», – отметила член ВККС Людмила Волкова.

Кроме того, в Комиссии добавили, что использование при выполнении практического задания бумажных изданий, дополнительных электронных носителей информации и т. п., будет запрещено.

«Доступ ко всем необходимым для выполнения практических задач ресурсам обеспечит Комиссия в электронном виде», - рассказал член ВККС Роман Сабодаш.

С полным текстом комментариев членов ВККС о том, как будут проходить конкурсы на должности судей апелляционных судов, ВАКС и АП ВАКС, можно ознакомиться по ссылке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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