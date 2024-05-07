ОЗХО назвала ситуацию с применением химоружия в Украине тревожной, однако подтверждений его применения не увидела

Организация запрещения химического оружия заявила, что информация о применении химического оружия в Украине недостаточно обоснована.

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Организация запрещения химического оружия (ОЗХО) заметила недостаток обоснованности в информации о возможном использовании отравляющих веществ на территории Украины. Тем не менее, ситуация остается тревожной, сообщили в ОЗХО.

За последние месяцы российская федерация и Украина обвинили друг друга в использовании химического оружия и информировали Организацию об этих обвинениях. Однако, все данные, предоставленные сторонами, считаются недостаточно обоснованными, отмечают в Секретариате ОЗХО.

Организация отметила, что хотя все заявленные запасы химического оружия в мире были уничтожены в их контроле в июле 2023 года, это не означает, что химическое оружие больше не существует.

Секретариат ОЗХО отметил, что для любых действий, связанных с обвинениями в использовании токсичных химикатов, нужно официально получить запрос от государств-участников. На данный момент никаких таких запросов не поступало.

В Организации подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать связь с заинтересованными государствами-участниками.

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