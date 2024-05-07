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Тюремный приговор получил вор нагрудного креста Папы Римского Бенедикта XVI

17:30, 7 мая 2024
Суд приговорил к двум с половиной годам заключения мужчину за кражу в церкви Траунштайна.
Тюремный приговор получил вор нагрудного креста Папы Римского Бенедикта XVI
Источник фото: dpa
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Суд в городе Траунштайн в немецкой федеральной земле Бавария приговорил мужчину к двум с половиной годам лишения свободы за кражу нагрудного креста, который принадлежал покойному Папе Римскому Бенедикту XVI. Об этом сообщает inFranken.de.

Согласно приговору, мужчина 19 июня 2023 года повредил защитное стекло вокруг креста в церкви Траунштайна и совершил его кражу. По словам осужденного, он украл крест из-за его внешнего вида и, возможно, не знал, что он имел особую историческую ценность.

Прокуратура заявила, что злоумышленник совершал различные преступления в Германии и других европейских странах с 1990 года и находился под стражей в Баварии с октября 2023 года. Она обвиняла его в краже с отягчающими обстоятельствами и повреждении имущества, требуя трех лет заключения, тогда как защита просила лишь одного года лишения свободы.

Судья, учитывая уголовное прошлое подсудимого, вынес приговор, который вступил в силу 7 мая, поскольку ни одна из сторон не подала апелляции.

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