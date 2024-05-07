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Классическая российская коронация, — в Офисе Президента прокомментировали «инаугурацию» путина

16:45, 7 мая 2024
Михаил Подоляк сказал, что путин – классический малообразованный диктатор, для которого устроили коронацию «лагерного пахана».
Классическая российская коронация, — в Офисе Президента прокомментировали «инаугурацию» путина
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В рф состоялась не "инаугурация" путина, а классическая русская коронация очередного "лагерного пахана". Таким мнением поделился советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Он сказал, что путин не является президентом россии, он "классический малообразованный диктатор".

"Не свободная страна. Но полноценная диктатура с выраженными комплексами ненависти, зависти, желания чужой крови", – отметил Подоляк.

Подоляк считает, что путин не готов соответствовать современности, а желает увеличивать агрессию, экспансию и масштабировать войны в разных форматах.

"Неужели это еще не очевидно? И неужели все еще есть желание наслаждаться зрелищем коронации очередного кровавого российского тирана?" – задал риторический вопрос советник руководителя ОП.

Украина не признает путина демократически избранным легитимным президентом рф.

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