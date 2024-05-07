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Класична російська коронація, — в Офісі Президента прокоментували «інавгурацію» путіна

16:45, 7 травня 2024
Михайло Подоляк сказав, що путін – класичний малоосвічений диктатор, для якого влаштували коронацію «табірного пахана».
Класична російська коронація, — в Офісі Президента прокоментували «інавгурацію» путіна
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В рф відбулася не "інавгурація" путіна, а класична російська коронація чергового "табірного пахана".  Такою думкою поділився радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк. 

Він сказав, що путін не є президентом росії, він "класичний малоосвічений диктатор".

"Не вільна країна. Але повноцінна диктатура з вираженими комплексами ненависті, заздрості, бажання чужої крові", – зазначив Подоляк.

Подоляк вважає, що путін не готовий відповідати сучасності, а бажає збільшувати агресію, експансію і масштабувати війни в різних форматах.

"Невже це ще не очевидно? І невже все ще є бажання насолоджуватися видовищем коронації чергового кривавого російського тирана?", – задав риторичне питання радник керівника ОП.

Україна не визнає путіна демократично обраним легітимним президентом рф.

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