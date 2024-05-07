Тюремний вирок отримав злодій нагрудного хреста Папи Римського Бенедикта XVI

Суд засудив до двох з половиною років ув'язнення чоловіка за крадіжку у церкві Траунштайна.

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Суд у місті Траунштайн у німецькій федеральній землі Баварія засудив чоловіка до двох з половиною років позбавлення волі за крадіжку нагрудного хреста, який належав покійному Папі Римському Бенедикту XVI. Про це повідомляє inFranken.de.

Відповідно до вироку, чоловік 19 червня 2023 року пошкодив захисне скло навколо хреста у церкві Траунштайна та здійснив його крадіжку. За словами засудженого, він вкрав хрест через його зовнішній вигляд і, можливо, не знав, що він мав особливу історичну цінність.

Прокуратура заявила, що зловмисник вчиняв різні злочини в Німеччині та інших європейських країнах з 1990 року і перебував під вартою в Баварії з жовтня 2023 року. Вона обвинувачувала його в крадіжці з обтяжувальними обставинами та пошкодженні майна, вимагаючи трьох років ув'язнення, тоді як захист просив лише одного року позбавлення волі.

Суддя, врахувавши кримінальне минуле підсудного, виніс вирок, який набув чинності 7 травня, оскільки жодна зі сторін не подала апеляції.

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