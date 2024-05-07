ОЗХЗ назвала ситуацію із застосуванням хімзброї в Україні тривожною, проте підтверджень її застосування не побачила

Організація заборони хімічної зброї заявила, що інформація про застосування хімічної зброї в Україні недостатньо обґрунтована.

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Організація заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) помітила недолік обґрунтованості в інформації про можливе використання отруйних речовин на території України. Проте, ситуація залишається тривожною, повідомили в ОЗХЗ.

За останні місяці російська федерація та Україна обвинуватили одна одну у використанні хімічної зброї та інформували Організацію про ці звинувачення. Проте, всі дані, надані сторонами, вважаються недостатньо обґрунтованими, зауважують у Секретаріаті ОЗХЗ.

Організація відзначила, що хоча всі заявлені запаси хімічної зброї у світі були знищені в їхньому контролі у липні 2023 року, це не означає, що хімічна зброя більше не існує.

Секретаріат ОЗХЗ зазначив, що для будь-яких дій, пов'язаних із звинуваченнями у використанні токсичних хімікатів, потрібно офіційно отримати запит від держав-учасниць. Наразі жодних таких запитів не надходило.

У Організації підкреслили, що продовжують уважно стежити за ситуацією і підтримувати зв’язок із зацікавленими державами-учасницями.

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