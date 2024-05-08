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У Києві чоловіку під час ремонту на подвір'ї притиснуло голову між двома автівками

10:14, 8 травня 2024
Автомобіль сам поїхав та притиснув голову чоловіка до іншого припаркованого авто.
У Києві чоловіку під час ремонту на подвір'ї притиснуло голову між двома автівками
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У Києві поліцейські врятували життя чоловіку, якого притиснуло автівкою. Як повідомили у Національній поліції Києва, ця подія трапилася на днях у столиці.

Під час звичайного домашнього ремонту авто на власному подвір'ї автівка раптово сама поїхала та притиснула голову чоловіка до іншого припаркованого авто. Постраждалий лише встиг покликати дружину та знепритомнів.

Жінка одразу зателефонувала на спецлінію 112. Інспектори, які оперативно прибули на місце, протягом 5 хвилин реанімували чоловіка, який не дихав. Правоохоронці по черзі, без зупинки робили непрямий масаж серця, поки чоловік знову не почав дихати.

Наразі життю врятованого нічого не загрожує – він перебуває під наглядом медиків. За словами лікарів, своєчасна допомога врятувала йому життя.

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