В Киеве мужчине во время ремонта во дворе прижало голову между двумя автомобилями

Автомобиль сам поехал и прижал голову мужчины к другому припаркованному авто.

В Киеве полицейские спасли жизнь мужчине, которого придавило автомобилем. Как сообщили в Национальной полиции Киева, это происшествие случилось на днях в столице.

Во время обычного домашнего ремонта авто на собственном дворе автомобиль внезапно сам поехал и прижал голову мужчины к другому припаркованному авто. Пострадавший только успел позвать жену и потерял сознание.

Женщина сразу позвонила на спецлинию 112. Инспекторы, оперативно прибывшие на место, в течение 5 минут реанимировали не дышащего мужчину. Правоохранители поочередно, без остановки, делали непрямой массаж сердца, пока мужчина снова не начал дышать.

В настоящее время жизни спасенного ничего не угрожает – он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, своевременная помощь спасла ему жизнь.

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