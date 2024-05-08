На Киевщине в пруду обнаружили тело мужчины, который пропал накануне

Погибшим оказался разыскиваемый житель села Озерное.

В полицию 7 мая обратилась жительница Белоцерковщины с сообщением о том, что в воде рыбак обнаружил утопленника. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Спасатели вытащили на берег тело мужчины. Работавшие на месте полицейские подтвердили, что погибшим оказался 52-летний житель села Озерное, который пропал накануне и которого разыскивали.

Тело направили на исследования для установления причины смерти.

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