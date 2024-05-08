На Київщині у ставку виявили тіло чоловіка, який зник напередодні

Загиблим виявився розшукуваний житель села Озерне.

До поліції 7 травня звернулась мешканка Білоцерківщини з повідомленням про те, що у воді рибалка виявив потопельника. Про це повідомили у поліції Київської області.

Рятувальники витягнули на берег тіло чоловіка. Поліцейські, які працювали на місці підтвердили, що загиблим виявився 52-річний житель села Озерне, який зник напередодні і якого розшукували.

Тіло направили на дослідження для встановлення причини смерті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.