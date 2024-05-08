В Україні відзначають День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У 2024 році 8 травня не є вихідним, оскільки в Україні зараз діє режим воєнного стану, але після його завершення це свято буде неробочим днем.

Фото: informator.ua

У середу, 8 травня, Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – вперше разом із країнами Європи.

У 2023 році Верховна Рада законом «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років» встановила 8 травня як День пам’яті та перемоги – єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує памʼять загиблих у Другій світовій війні.

Символом цього дня є червоний мак, який є міжнародним символом пам’яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів.

Вихідний день також буде 8 травня, коли завершиться дія воєнного стану в Україні. Водночас 9 травня стало Днем Європи.

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