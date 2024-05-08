У Euroclear повідомили, коли російські активи будуть конфісковані на користь України

Загальна сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.

Рішення щодо конфіскації активів рф на користь України буде ухвалене протягом наступних кількох тижнів. Про це повідомила виконавча директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Убрен, передає L'Echo.

Зазначається, що Єврокомісія зможе отримати до 89% доходів, що залишаться після сплати податків.

«Рішення має бути прийняте найближчими тижнями. Сума перебуватиме в інтервалі між 87% і 89% від усіх доходів від російських активів після сплати податків», - заявила Убрен.

За її словами, загальна сума доходів від заблокованих активів становитиме 2-3 млрд євро залежно від процентних ставок.

Також вона додала, що конфіскація суверенних російських активів, заморожених на майданчику Euroclear, може завдати удару по фінансових ринках. Крім того, як повідомила Убрен, депозитарій веде понад 100 позовів у російських судах до російських інвесторів, які вимагають повернути заблоковані через санкції кошти.

Раніше у США запропонували фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів рф.

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