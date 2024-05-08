Практика судів
  1. В Україні

Російська атака ракетами та дронами по Київщині: пошкоджено ЛЕП та будинки

08:26, 8 травня 2024
Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури у Київській області не зафіксовано.
Російська атака ракетами та дронами по Київщині: пошкоджено ЛЕП та будинки
Фото: zn.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 8 травня, під час нової масованої атаки ворога ракетами та дронами у Київській області є пошкодження ЛЕП та будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області.

«На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», - заявив він.

Він також зазначив, що зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено

Всі оперативні групи працюють на місцях.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про Національну установу розвитку, яка буде фінансовим агентом для Уряду і донорів

Національна установа розвитку зможе залучати кошти у будь-якій формі від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку та учасників Національної установи розвитку.

Релігійне віросповідання не є законною підставою для неявки до РТЦК – Шостий апеляційний адмінсуд

Заміна військового обов'язку за призовом по мобілізації на альтернативну невійськову службу чинним законодавством не передбачена.

Верховний Суд залишив в силі вирок жінці-ВПО, яка отримувала 2 тисячі грн допомоги від держави, але не повідомила про набуття квартири у Харкові

Верховний Суд фактично скасував виправдувальний вирок і зазначив, що це шахрайство, незважаючи на те, що жінка відшкодувала отримані нею 30 тисяч грн від держави і стверджувала, що заповнила формуляр помилково.

Як буде відбуватися підрахунок балів за результатами конкурсу на посади суддів апеляційних судів: коментар ВККС

Бали за всі етапи конкурсу складатимуться між собою і, таким чином, буде отримано фінальний бал кандидата за підсумками конкурсу.

Чого кандидатам на посади суддів очікувати від практичних завдань під час конкурсів на посади суддів: позиція ВККС

Комісія не вимагатиме від учасників конкурсу написання наукових трактатів - необхідно написати зрозуміле судове рішення з вирішенням поставленої у завданні проблеми і якісною мотивацією постановленого рішення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Іванов
    Андрій Іванов
    суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області
  • Галина Бондаренко
    Галина Бондаренко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ольга Кролевець
    Ольга Кролевець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Сергій Стефанишин
    Сергій Стефанишин
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області