Російська атака ракетами та дронами по Київщині: пошкоджено ЛЕП та будинки

У середу, 8 травня, під час нової масованої атаки ворога ракетами та дронами у Київській області є пошкодження ЛЕП та будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.
За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас падіння уламків зафіксовано в 4 районах області.
«На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», - заявив він.
Він також зазначив, що зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла
За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено
Всі оперативні групи працюють на місцях.
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