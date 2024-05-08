Російська атака ракетами та дронами по Київщині: пошкоджено ЛЕП та будинки

Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури у Київській області не зафіксовано.

Фото: zn.ua

У середу, 8 травня, під час нової масованої атаки ворога ракетами та дронами у Київській області є пошкодження ЛЕП та будинків. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Водночас ⁠падіння уламків зафіксовано в 4 районах області.

«На жаль, внаслідок падіння уламків є постраждалі люди. Двох постраждалих – жінку та чоловіка з численними пораненнями кінцівок та осколковими пораненнями доставили до лікарні. Потерпілим надається вся необхідна невідкладна допомога», - заявив він.

Він також зазначив, що зафіксовано пошкодження ліній електромереж. В одному з сіл частково відсутня електроенергія. Енергетики вже оперативно працюють над поверненням світла

За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків ⁠один житловий приватний будинок та підсобне приміщення поруч зруйновані, ще 14 приватних будинків та одне авто пошкоджено

Всі оперативні групи працюють на місцях.

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