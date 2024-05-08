Российская атака ракетами и дронами по Киевской области: повреждены ЛЭП и дома

Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры в Киевской области не зафиксировано.

Фото: zn.ua

В среду, 8 мая, во время новой массированной атаки врага ракетами и дронами в Киевской области есть повреждения ЛЭП и домов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

По его словам, попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. В то же время ⁠падение обломков зафиксировано в 4 районах области.

«К сожалению, в результате падения обломков есть пострадавшие люди. Двух пострадавших – женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая неотложная помощь», – заявил он.

Он также отметил, что зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики уже оперативно работают над возвращением света

По оперативной информации, в результате падения обломков ⁠один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, еще 14 частных домов и одно авто повреждены.

Все оперативные группы работают на местах.

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