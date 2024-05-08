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рф атаковала энергетические объекты в 6 областях Украины

08:12, 8 мая 2024
В результате атаки врага возникли повреждения на объектах генерации.
рф атаковала энергетические объекты в 6 областях Украины
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В ночь на 8 мая российские оккупанты совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Укрэнерго сообщило об ударах по энергетике в 5 областях: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской.

Отмечается, что есть повреждения на объектах генерации.

Кроме того, повреждено оборудование на одном из объектов в центральном регионе.

В свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что враг атаковал энергетические объекты в 6 областях Украины.

«Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику», - написал он.

По его словам, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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