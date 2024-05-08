рф атакувала енергетичні об’єкти у 6 областях України

У результаті атаки ворога є пошкодження на об’єктах генерації.

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У ніч на 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Укренерго повідомило про удари по енергетиці в 5 областях: Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській.

Зазначається, що є пошкодження на об’єктах генерації.

Крім того, пошкоджено обладнання на одному з об’єктів у центральному регіоні.

У свою чергу міністр енергетики України Герман Галущенко уточнив, що ворог атакував енергетичні об’єкти у 6 областях України.

«Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику», - написав він.

За його словами, атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

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